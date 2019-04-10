Госдума защитит граждан от необоснованных обвинений в шпионаже

Москва, 10 апреля. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на уточнение понятия «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях подготовило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно тексту документа, под соответствующими техническими средствами понимаются «приборы, системы, комплексы, устройства, специальный инструмент и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы».

При этом отмечается, что речь идет только о случаях, когда им намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя).

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, законодательное уточнение этого термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам наших граждан и, как следствие, необоснованных обвинений в шпионаже.

«Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности, например, за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств с встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования. А такие случаи есть!» — сообщил журналистам Володин.

Он также отметил, что законодательство должно идти в ногу с развитием цифровых технологий и не создавать ограничений для наших граждан.