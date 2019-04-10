В МИД РФ объяснили, почему Москва не будет направлять наблюдателей на украинские выборы
Москва, 10 апреля. Россия не будет направлять своих наблюдателей на второй тур президентских выборов на Украине. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Дипломат объяснил, почему Москва не будет направлять наблюдателей на украинские выборы. Он напомнил, что киевские власти на законодательном уровне запретили гражданам России участвовать в наблюдении за избирательным процессом. Украина дважды отказывала россиянам в аккредитации в качестве членов международных мониторинговых миссий.
«Было бы наивно полагать, что ко второму туру выборов этот подход претерпит изменения. А направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, — по крайней мере, безответственно. И потом, в нынешних условиях это небезопасно», — сказал Григорий Карасин в интервью РИА Новости.
Напомним, Россия была вынуждена отказаться от направления наблюдателей на первый тур выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, из-за запрета киевских властей. В феврале 2019 года Верховная рада приняла закон о запрете российским наблюдателям участвовать в избирательном процессе. В БДИПЧ ОБСЕ отмечали, что подобные ограничения являются недопустимыми.
Второй тур президентской гонки на Украине состоится 21 апреля. В этот этап вышли действующий президент Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. По итогам первого тура выборов за Порошенко проголосовали более 15% избирателей, за Зеленского — более 30%