Рада заявила о намерении вернуть Донбасс без автономии

Киев, 10 апреля. Верховная рада никогда не поддержит инициативу создания автономии Донбасса в составе Украины. Об этом написала в среду на своей странице в Facebook первый вице-спикер парламента страны Ирина Геращенко.

Она выразила уверенность в том, что «Донецк и Луганск вернутся на Украину без автономии».

«Ни о какой автономии там речи не идет и Верховная рада никогда этого не поддержит», — заявила Геращенко.

По ее мнению, жители Донбасса не будут противиться вступлению Украины в НАТО.

«Донецк и Луганск, как и ни один другой регион, не могут и не будут блокировать наш путь в Европейский союз и НАТО», — указала она, отметив, что вступление в военный блок не требует никакого референдума.

Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время партийного съезда 29 января предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Он отметил, что это предполагает формирование в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и кабинета министров. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила уголовное дело против Медведчука по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». По словам пресс-секретаря главы ГПУ Ларисы Сарган, уголовное производство открыто из-за предложения Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Конфликт в регионе пытаются урегулировать в том числе на минской площадке в ходе встреч контактной группы.

Ранее Медведчук заявил, что украинские власти не выполняют минские соглашения.