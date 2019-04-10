Контрактникам ФСБ запретят покидать РФ без разрешения

Москва, 10 апреля. Служащие в структурах ФСБ по контракту не смогут выезжать за пределы России без разрешения руководства. Проект соответствующего приказа подписал директор ведомства Александр Бортников.

Документ был размещен в среду на портале правовой информации. Согласно ему, запрет на самовольный выезд из страны будет действовать для военных на время их службы.

«Выезжать из РФ до окончания срока настоящего контракта только при наличии разрешения уполномоченного должностного лица органа Федеральной службы безопасности», — уточняется в проекте приказа.

Контрактников также обяжут сдать заграничный паспорт в отдел кадров ФСБ по месту прохождения службы. Возвращаясь из поездки за рубеж, служащий должен будет вернуть документ на хранение в течение пяти дней.

Кроме того, военнослужащие будут обязаны оперативно информировать подразделение собственной безопасности о попытках посторонних узнать у них информацию, составляющую государственную тайну.

Ранее ФСБ определила порядок передачи кортиков военнослужащим, которые были уволены. Как уточняется в проекте приказа, получить кортик может военный, обладающий званием морского офицера или мичмана. Также у служащего не должно быть медицинских противопоказаний на ношение холодного оружия.