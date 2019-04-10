Свадебные фотографы назвали признаки грядущего развода

Москва, 10 апреля. Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода, заметить которые можно во время праздника и фотосессии молодоженов. Своими наблюдениями специалисты поделились на портале Reddit.

Так, о грядущих проблемах в семейной жизни новобрачных говорят неумение договориться друг с другом во время фотосъемки и чрезмерная молчаливость жениха или невесты. По словам одного из фотографов, однажды он снимал пару, в которой жених мечтал устроить фотосессию в стиле Дикого Запада, однако невеста от такой идеи отказалась, молодожены фотографировались с йоркширским терьером. Через некоторое время фотограф узнал об их разводе.

Другому фотографу пришлось снимать свадьбу, на которой жених все время молчал, а невеста и ее родственники наоборот разговаривали слишком много.

«Девушка хотела, чтобы все было идеально. Когда она получила фотографии, пожаловалась, что жених на них мало улыбается», — рассказал он.

Через некоторое время фотограф снимал того же жениха уже с новой невестой. Среди других признаков скорого развода пользователи портала Reddit назвали критику молодоженов в отношении друг друга во время фотосессии и злоупотребление фотошопом после нее.

Не самой лучшей традицией в Сети назвали метание торта на свадьбе. Как считают пользователи, проводить такой ритуал необходимо по предварительной договоренности, в противном случае это говорит о неуважении жениха и невесты друг к другу.

Ранее социологи сообщили о сокращении числа разводов в России. Как показали результаты исследования РАНХиГС, за год этот показатель снизился на 3,7%.