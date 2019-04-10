В ДНР предложили решение конфликта в ответ на признание Киева о Донбассе

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не выполняют Минские соглашения. В Донбассе, комментируя признание Киева, напомнили о способе урегулирования, который предлагали Украине еще в 2014 году.

Медведчук раскритиковал нынешнее украинское руководство за незаинтересованность в исполнение договоренностей по Донбассу и равнодушие к проживающим там людям.

«Документ подписан всеми сторонами, которые участвуют в Минском переговорном процессе, представителями России, Украины и непризнанных республик. Также есть позиция России, что Донбасс — это Украина, о чем неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин», — рассказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Он обратил внимание, что Россия, одна из немногих стран, которая демонстрирует принципиальную позицию по вопросу региона.

В Донецкой народной республике напомнили, что представители Донецка и Луганска уже предлагали официальному Киеву пойти на компромисс и добиться федеративного устройства страны, что означало бы предоставление автономии юго-восточным территориям. Это позволило бы урегулировать конфликт в Донбассе.

«Мы это еще предлагали (федеративное устройство Украины) в 2014 году, тогда бы не было войны. Но нас тогда никто не услышал. А вообще я военный, а не политик», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей замглавы Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Луганская и Донецкая народные республики объявили о независимости, после чего Киев начал военную операцию, жертвами которой, по информации ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для установления мира в регионе во время встреч Минской контактной группы были приняты три соглашения по деэскалации конфликта. Несмотря на договоренности, украинские власти продолжают нарушать режим прекращения огня.

В Москве также указывали на необходимость соблюдения Минских соглашений Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия открыта для диалога с украинской стороной, который будет нацелен «не на болтовню», а на практическое выполнение минских договоренностей.