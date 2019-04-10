Петросян тратит миллионы на содержание Степаненко после развода

Москва, 10 апреля. Российский комик Евгений Петросян продолжает тратить большие деньги на содержание своей уже бывшей жены Елены Степаненко. Об это рассказал адвокат артиста Сергей Жорин.

По его словам, Петросян каждый месяц платит по несколько сотен тысяч рублей за квартиру Степаненко. Его экс-супруга проживает в дорогостоящих апартаментах площадью в 516 квадратных метров, за которые, как утверждает Жорин, она никогда не платила.

Кроме того, у нее есть собственный SPA-салон и коллекция антиквариата, содержать которые тоже приходится Петросяну. Примечательно, что в настоящий момент счета артиста заблокированы по решению суда, поэтому у него уже скопился огромный долг.

«Судья удовлетворила наше ходатайство, разблокировала счет, где было около 1,5 миллиона рублей. В итоге за несколько месяцев они были потрачены на оплату коммунальных услуг» — рассказал Жорин изданию Starhit.

Примечательно, что оплату экспертизы суд тоже возложил на юмориста. Таким образом, содержание Степаненко обходится Петросяну в миллионы рублей. Отметим, что пара развелась еще в ноябре прошлого года. В настоящее время идет дележка их имущества, передает Пятый канал.

При этом у самой Степаненко обнаружили 25 млн рублей. Жорин отметил, что это известие развеселило Петросяна. Адвокат отметил, что женщина из комфортабельной квартиры съезжать не хочет, но при разделе имущества она отказалась забирать эту жилплощадь себе. Она также не согласилась квартиру продать, а вырученные средства поделить.