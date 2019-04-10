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Новая песня Avicii вышла спустя почти год после смерти музыканта

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Новая песня Avicii вышла спустя почти год после смерти музыканта

Стокгольм, 10 апреля. Новая композиция известного шведского исполнителя Avicii вышла в среду, спустя практически год после его смерти. Об этом сообщает телевизионный канал SVT.

По имеющимся данным, музыкальная композиция получила название «SOS», продюсером выступил Карл Фальк, с которым Тим Берглинг (настоящее имя Avicii) работал незадолго до своей смерти.

Отметим, «SOS» — характерная для хаус-попа композиция. Текст песни касается ситуации, когда человек обращается к запрещенным препаратам, чтобы забыть о печальных мыслях.

«Психологические проблемы стали одной из причин смерти музыканта, поэтому эта тема так важна», — признался музыкальный критик SVT Тали да Сильва.

Напомним, музыканта Берглинга обнаружили мертвым 20 апреля прошлого года в гостинице в оманском Маскате.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Nipsey Nussle (Армиас Асгед) скончался от огнестрельного ранения, полученного рядом с собственным бутиком одежды. На место оперативно прибыла полиция и медики, последние госпитализировали еще троих пострадавших в перестрелке. Врачи боролись за жизнь певца, но спасти его не удалось.

Автор: Сергей Петров
Источник: SVT
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