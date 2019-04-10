Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Киев, 10 апреля. В предвыборном штабе президента Украины Петра Порошенко, баллотирующегося на второй срок, заявили, что билборды, на которых Порошенко изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным, являются официальной рекламной продукцией.

На странице штаба Порошенко в Facebook появился комментарий, адресованный «украинским экспертам и политикам, которые выступили в защиту нарушенных прав Путина». В сообщении подчеркивается, что у президента России или его администрации разрешение на использование фотографии получено не было.

«Согласия не спрашивали. И это естественно. Удивляет другое — количество украинских экспертов и политиков, которые выступили в защиту нарушенных прав [Владимира] Путина. Среди них, к сожалению, и официальные представители кандидата [в президенты Украины] Зеленского», — говорится в комментарии штаба Порошенко.

Уточняется также, что размещение рекламных плакатов с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина было оплачено из средств избирательного фонда кандидата в президенты Украины, пишет RT.

Задача шоумена Владимира Зеленского, набравшего в первом туре выборов почти в два раза больше голосов избирателей, чем Порошенко, утверждают в штабе действующего президента, — рассмешить Путина. Порошенко, «хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом», способен смело смотреть в глаза президенту России, объяснили значение билбордов с Владимиром Путиным в штабе Порошенко.

Напомним, в первом туре украинских выборов начинающего политика Зеленского (30,24% голосов) поддержало почти в два раза больше украинцев, чем Порошенко (15,95%). Второй тур назначен на 21 апреля.