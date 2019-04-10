Депутаты Госдумы оценят фильм «Братство» на соответствие истории

Москва, 10 апреля. Депутаты Государственной думы планируют организовать показ фильма «Братство» и оценить картину на соответствие истории и возможность нанесения ущерба имиджу страны в случае его показа в День Победы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На 9 мая запланирована премьера показа фильма «Братство». Воины-афганцы-интернационалисты возмущены тем, что в этом фильме наши солдаты представлены как мародеры, алкоголики, как сброд, который только вредит», — заявил на заседании палаты депутат Александр Шерин.

Парламентарий также отметил, что, к сожалению, сейчас у депутатов нет возможности объективно оценить художественный замысел и жанр этой картины.

«Я хотел бы вас попросить по просьбе ветеранов боевых действий, чтобы дали поручение комитету по культуре: срочно организовать показ этого фильма в Госдуме. Чтобы наши депутаты, которые являются ветеранами-афганцами, смогли увидеть этот фильм и соответствующую позицию озвучить», — добавил Шерин.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, ветераны-афганцы оскорблены и считают, что демонстрация этого фильма 9 мая нанесет серьезный ущерб «авторитету, имиджу нашей страны и воинов-интернационалистов».

Позицию члена фракции ЛДПР поддержал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что в Госдуме есть депутаты, очень хорошо знакомые с ситуацией, которая была в Афганистане во время войны.

Ранее ФАН сообщило, что посвященный войне в Афганистане фильм «Братство» Павла Лунгина получил прокатное удостоверение и выйдет в прокат с 9 мая.