Совбез ООН готов пересмотреть эмбарго на ввоз оружия в ЦАР

Нью-Йорк, 10 апреля. Совет Безопасности ООН готов пересмотреть вопрос продления эмбарго на ввоз оружия в ЦАР. Об этом говорится в заявлении председателя СБ ООН (в апреле в Совете Безопасности председательствует Германия).

В документе отмечается, что члены СБ ООН приветствуют значительные усилия властей Центральноафриканской Республики в координации с международными партнерами по продвижению реформы сферы безопасности страны. Совет Безопасности также приветствует подписание мирного соглашения между правительством и 14 вооруженными группами ЦАР, которое состоялось в феврале 2019 года в Банги.

В сообщении на сайте ONU Info также говорится, что СБ ООН собирается не позднее 30 апреля установить четкие и конкретные цели, касающиеся реформы сферы безопасности ЦАР, процесса разоружения и демобилизации,а также управления оружием и боеприпасами, на основе которых сможет пересмотреть вопрос продления эмбарго на ввоз оружия в ЦАР.

Напомним, согласно введенному эмбарго, любые поставки оружия в ЦАР могут осуществляться только с согласования комитета СБ ООН. В состав комитета входят 15 стран — участниц Совбеза. Все решения в комитете принимаются консенсусом.