Москва, 10 апреля. Государственный секретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и возврат Крыма в состав России. На слушаниях в сенате США он уточнил, что якобы «ситуации совершенно различны».

По словам дипломата, Израиль получил контроль над Голанскими высотами из-за того, что находился под атаками и оборонялся. Помпео объяснил, что израильское руководство «взяло эту территорию, чтобы продолжать защищать страну». Американский политик подчеркнул, что при вступлении Крыма в состав РФ, Москва не была «в позиции обороняющегося». Он обвинил ее в том, что Россия якобы «решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы».

Депутат Государственной думы от Республики Крым Бальбек прокомментировал заявление Помпео о ситуации с Голанами и Крымом. По его словам, Вашингтон живет по принципу «друзьям можно все, а Россия всегда виновата».

«Вооруженный захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — вселенское зло», — подчеркнул он.

По мнению представителя Крыма, в Вашингтоне предпочитают «в упор не замечать» того, что происходит на Украине. Как пишет RT, он назвал заявление Помпео показательным уроком для тех, кто надеется, что может договорится с американской стороной о мире.

«Бесполезно договариваться с гангстером, для которого существует только один закон — его личные интересы», — подчеркнул Бальбек.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Напомним, в конце марта этого года американский президент Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.

Израиль оккупировал сирийские Голанские высоты в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Спустя пару десятков лет Тель-Авив в одностороннем порядке заявил, что Голаны являются израильской территорией.