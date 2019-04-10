Володин пожурил депутата за мат в соцсетях

Москва, 10 апреля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожурил депутата Ольгу Алимову за мат в социальных сетях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Уважаемые коллеги, сегодня 10 апреля, день рождения у Алимовой Ольги Николаевны. Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком, работайте над собой, пожалуйста. Вас все любят», — заявил Володин.

Спикер нижней палаты парламента также пошутил, что депутат терпит целое заседание, а затем допускает такие высказывания в соцсетях.

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, предположил, что таким образом коллега избавляется от негативной энергии.

«Чакры открываются, и идет выход отрицательной энергии», — отметил Коломейцев.

Проблема чистоты устной и письменной речи волнует не только председателя Госдумы. Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, вошедший в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, высказался на тему борьбы с обсценной лексикой.

По его мнению, на мат нужно просто «не обращать внимание», потому что любой запрет приводит к обратной ситуации. Музыкант рассказал также, как с этой проблемой борются другие страны, в частности США.