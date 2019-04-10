Журналист Малькевич представит в Москве Фонд защиты национальных ценностей

Москва, 10 апреля. Российский журналист, глава комисии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич официально представит Фонд защиты национальных ценностей.

Мероприятие состоится в 13.00 в стенах пресс-центра МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве.

«Это надпартийная неполитическая некоммерческая организация. Работа Фонда направлена на защиту национальных интересов России, сохранение традиционной культуры, защиту свободы слова и представителей СМИ по всему миру», — рассказал Александр Малькевич.

По словам руководителя Фонда, ее сотрудников и партнеров объединяет желание отстаивать традиционные ценности, причем в каждой стране, где людям небезразлична их Родина.

То есть речь идет о любом народе, который отстаивает свой авторитет и право на сохранение культурного кода. И это не только Россия, это Африка, Азия, Латинская Америка, подчеркнул Малькевич.

На презентации будет представлена команда профессионалов, которые сформируют единый реестр национальных ценностей и разработают механизм защиты интересов России в мировом информационном поле.