Популяция дальневосточных леопардов выросла в России

Москва, 10 апреля. В России зафиксировали рост численности дальневосточных леопардов. Об этом сообщили в приморском национальном парке «Земля леопарда».

Как уточняется, в течение года популяция дальневосточного леопарда увеличилась на пять взрослых зверей и одного котенка. Всего по итогам 2018 года в заповеднике обитали 91 взрослая особь и 22 котенка.

При этом в заповеднике также отметили позитивную тенденцию в соотношении самок и самцов. По словам замдиректора парка по науке Елены Шевцовой, в настоящее время на территории «Земли леопарда» самок почти в два раза больше, чем самцов.

«В этом залог будущего благополучия популяции», — подчеркнула она.

При этом, добавила Шевцова, в начале 200-х до создания национального парка соотношение самок и самцов дальневосточного леопарда в регионе составляло один к одному, передает «Свободная пресса».

За численностью дальневосточного леопарда в заповеднике следят с помощью фотоловушек. Ранее, как сообщала «Газета.ру», сотрудники «Земли леопарда» таким образом обнаружили появление четырех новых особей на территории заповедника.