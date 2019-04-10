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РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

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РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Москва, 10 апреля. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Отмечается, что представительство РФ в совместной российско-турецкой комиссии зафиксировало три случая стрельбы в сирийских провинциях: Идлиб, Латакия и Хама.

Турецкая сторона зафиксировала 21 случай стрельбы в сирийских провинциях.

«Идлиб — девять, Алеппо — восемь, Латакия — один, Хама — три», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки были проведены две гуманитарные акции. Одна из них прошла в городе Алеппо одноименной провинции, другая — в Арбиле (провинция Дамаск). Сирийцам выдали тысячу продовольственных наборов общим весом более четырех тонн.

В Минобороны РФ также сообщили, что за минувшие стуки новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Иордания, Ирак, Ливан, Германия и Китай могут присоединиться к Астанинскому процессу по урегулированию ситуации в Сирии. Эрдоган также анонсировал проведение второго саммита глав РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии в ближайшее время.

Автор: Регина Пак
Источник: Информационный бюллетень Минобороны РФ
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