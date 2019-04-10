Участники мирных протестов в Хартуме заказали фирменные кепки

Хартум, 10 апреля. В столице Судана продолжаются мирные митинги. После ночных беспорядков ситуация нормализовалась: жители Хартума поют песни, предлагают друг другу угощения, убирают мусор с площади, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Зону мирных протестов условно можно разделить на две части — зону активности и зону отдыха. Полные сил жители Судана продолжают участие в митинге — выкрикивают лозунги, размахивают национальными флагами, тут же танцуют и поют.

Участники акции собрали деньги и заказали специальные фирменные кепки и надувные «палки». Закупить мерч демонстрантам помогли помощники, которые содействуют организации мероприятий, следят за порядком на площади. Они помогают решать активистам возникающие проблемы, раздают воду, еду и сигареты.

Отдыхающие неподалеку от эпицентра событий на газоне девушки угостили корреспондента ФАН манго с солью. Для приготовления необычного лакомства они отбирают зеленые плоды, делают в них надрез и опускают в воду с солью. Вкус получается необычным: вместо соли чувствуется сильная кислинка и немного сладость.

Отдельно стоит отметить, что участники митинга следят за чистотой территории: весь мусор после себя они убирают в мешки и уносят с площади.

Напомним, ночная провокация на время нарушила спокойствие в Хартуме. Мужчина пытался спровоцировать кровопролитие, однако провокатора скрутили и передали военным. Им оказался сотрудник службы безопасности, под одеждой он скрывал пистолет. Поимку провокатора толпа встретила ликованием. На время беспорядков военные открыли ворота здания Генштаба Судана, чтобы люди могли укрыться.