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Участники мирных протестов в Хартуме заказали фирменные кепки

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Участники мирных протестов в Хартуме заказали фирменные кепки

Хартум, 10 апреля. В столице Судана продолжаются мирные митинги. После ночных беспорядков ситуация нормализовалась: жители Хартума поют песни, предлагают друг другу угощения, убирают мусор с площади, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Зону мирных протестов условно можно разделить на две части — зону активности и зону отдыха. Полные сил жители Судана продолжают участие в митинге — выкрикивают лозунги, размахивают национальными флагами, тут же танцуют и поют.

Участники акции собрали деньги и заказали специальные фирменные кепки и надувные «палки». Закупить мерч демонстрантам помогли помощники, которые содействуют организации мероприятий, следят за порядком на площади. Они помогают решать активистам возникающие проблемы, раздают воду, еду и сигареты.

Участники мирных протестов в Хартуме заказали фирменные кепки

Отдыхающие неподалеку от эпицентра событий на газоне девушки угостили корреспондента ФАН манго с солью. Для приготовления необычного лакомства они отбирают зеленые плоды, делают в них надрез и опускают в воду с солью. Вкус получается необычным: вместо соли чувствуется сильная кислинка и немного сладость.

Участники мирных протестов в Хартуме заказали фирменные кепки

Отдельно стоит отметить, что участники митинга следят за чистотой территории: весь мусор после себя они убирают в мешки и уносят с площади.

Напомним, ночная провокация на время нарушила спокойствие в Хартуме. Мужчина пытался спровоцировать кровопролитие, однако провокатора скрутили и передали военным. Им оказался сотрудник службы безопасности, под одеждой он скрывал пистолет. Поимку провокатора толпа встретила ликованием. На время беспорядков военные открыли ворота здания Генштаба Судана, чтобы люди могли укрыться.

Автор: Владимир Малянов специально для ФАН из Хартума (Судан)
Источник: Федеральное агентство новостей
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