Эксперты назвали пять способов быстро и крепко заснуть

Москва, 10 апреля. Человек тратит до трети своей жизни на сон. Не секрет, что крепкий и здоровый сон способен обеспечить хорошее настроение и отличное самочувствие на целый день, в то же время многие люди с трудом отходят ко сну, некоторые и вовсе подвержены хронической бессоннице.

Ученые считают, что есть несколько простых способов приучить себя к быстрому засыпанию. Во-первых, специалисты советуют тем, кто столкнулся с трудностями при отходе ко сну, изменить распорядок дня, добавив в него получасовую прогулку в вечернее время.

Легкое утомление, которое появится после прогулки, поможет быстрее уснуть и сделает сон крепче. Также способна помочь скучная и однообразная работа. Специалисты полагают, что полчаса вязания или сражения со сложной математической задачей способны помочь человеку уснуть, сообщает Planet Today.

Некоторым людям, выяснили эксперты, уснуть помогают успокаивающие ароматы. К таковым относится, например, аромат масла лаванды. В интернет-магазине можно даже заказать аромалампу или аромаподушку, впрочем, важно выяснить, нет ли у вас аллергии на какие-либо травы.

Кроме того, уснуть помогает стакан теплого молока с медом. Также поможет расслабиться небольшое количество бананов или сушеных фиников, а еще секс. Пятый совет, который эксперты дают тем, кто испытывает проблемы с засыпанием, — это регулярно заниматься любовью. Во время секса выделяются вещества, являющиеся природными антидепрессантами.

Напомним, ранее о том, какие упражнения помогут сделать секс «потрясающим», рассказала телеведущая Елена Малышева.