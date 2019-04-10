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В Иране объяснили, почему КСИР не обращает внимания на удары Израиля по позициям корпуса в Сирии

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В Иране объяснили, почему КСИР не обращает внимания на удары Израиля по позициям корпуса в Сирии

Тегеран, 10 апреля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) зеркально ответит на атаки любого государства, ответа на израильские удары в Сирийской Арабской Республике в настоящее время нет из-за нежелания развязывать войну. Об этом сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.

«Где бы ни была осуществлена атака на наши силы, ответ будет симметричным​​​. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не раз говорил, что его страна атакует наши позиции в Сирии», — напомнил он.

По его словам, одна из причин того, почему КСИР не обращает внимание на авиационные удары — нежелание превратить САР в военную арену, сообщает РИА Новости.

«Мы говорим о стабильности в Сирии», — подчеркнул Фалахатпише, отвечая на вопрос о том, каким будет ответ КСИР на возможные авиаудары американцев по их позициям.

Он также обратил внимание, что зеркальный ответ будет на атаку «любой страны».

Напомним, ранее глава Белого дома внес КСИР в список иностранных группировок, которые Вашингтон считает террористическими. Министерство иностранных дел САР осудило такое решение США и отметило, что оно является «почетной медалью» и признанием роли КСИР в обороне Ирана. Тегеран ранее неоднократно отвергал обвинения Вашингтона в поддержке терроризма.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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