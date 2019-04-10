В Иране объяснили, почему КСИР не обращает внимания на удары Израиля по позициям корпуса в Сирии
Тегеран, 10 апреля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) зеркально ответит на атаки любого государства, ответа на израильские удары в Сирийской Арабской Республике в настоящее время нет из-за нежелания развязывать войну. Об этом сообщил глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.
«Где бы ни была осуществлена атака на наши силы, ответ будет симметричным. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не раз говорил, что его страна атакует наши позиции в Сирии», — напомнил он.
По его словам, одна из причин того, почему КСИР не обращает внимание на авиационные удары — нежелание превратить САР в военную арену, сообщает РИА Новости.
«Мы говорим о стабильности в Сирии», — подчеркнул Фалахатпише, отвечая на вопрос о том, каким будет ответ КСИР на возможные авиаудары американцев по их позициям.
Он также обратил внимание, что зеркальный ответ будет на атаку «любой страны».
Напомним, ранее глава Белого дома внес КСИР в список иностранных группировок, которые Вашингтон считает террористическими. Министерство иностранных дел САР осудило такое решение США и отметило, что оно является «почетной медалью» и признанием роли КСИР в обороне Ирана. Тегеран ранее неоднократно отвергал обвинения Вашингтона в поддержке терроризма.