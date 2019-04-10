Экономиста насторожили данные опроса россиян о размере достойной зарплаты

Россияне назвали размер зарплаты, необходимый, по их мнению, для достойной жизни. Согласно исследованию, самые высокие запросы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга — они считают, что для достойной жизни в этих городах нужно получать не менее 100 тысяч рублей и 91 тыс. руб. соответственно. Самыми скромными оказались жители Читы — им, согласно опросу, для достойной жизни нужна зарплата в 50 тыс. руб. Средняя величина достойной зарплаты по России составила 66 тысяч рублей в месяц. По мнению экономиста, такая дифференциация запросов настораживает, и это повод серьезно задуматься.

Опрос, результаты которого представила «Российская газета», проводили специалисты Финансового университета при правительстве РФ. Респондентам из разных регионов был предложен вопрос:

«Какую сумму должен в месяц зарабатывать человек в вашем городе, чтобы жить достойно?»

Чтобы понять, насколько реальны амбиции респондентов, им был предложен второй вопрос: достигли ли они ожидаемого дохода. Удовлетворены своей зарплатой оказались менее трети опрошенных жителей крупных и средних городов — всего 24%. Еще 19% планируют приблизиться к ожидаемому уровню зарплаты в ближайшие пять лет. Не надеется на достойную, с их точки зрения, зарплату около половины опрошенных — 48%.

Когда проводилось исследование и сколько человек было опрошено, не указывается.

Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников считает, что результаты подобных исследований — повод серьезно задуматься о неравномерности распределения доходов и, как следствие, запросов людей в зависимости от региона.

В комментарии Федеральному агентству новостей ученый отметил, что такого рода исследования проводились в последнее время несколькими социологическими службами, и полученные данные, хотя и несколько отличаются, но показывают общую тенденцию.

«Что касается данных Финансового университета, мне кажется, они несколько занижены, но это может быть следствием методики проведения опроса и некоторых других факторов, — подчеркнул экономист. — Но в целом, думаю, эти данные вполне объективны. Таковы настроения людей, их мотивация, ощущения, самоидентификации. Эти объективные настроения складываются в соответствии с экономической ситуацией в каждом конкретном регионе».

Масленников обратил внимание на разрыв между ощущением комфортности с реальными зарплатами.

«Ощущение комфортности выше реальных средних зарплат по разным регионам в среднем примерно на одну треть», — подчеркнул собеседник ФАН.

Экономист обратил внимание, что во многих регионах уровень запросов по нынешним меркам не слишком высокий, в конце концов средний показатель в 66 тысяч рублей это не какие-то заоблачные амбиции.

«Но дело тут не в скромных запросах, — отметил он. — Запросы более ли менее адекватны. Ценность этого опроса в том, что он отражает глубокую дифференциацию между регионами, показывает неравномерность развития страны. Ощущения у людей такие: я живу в этом городе и представляю, что доступный уровень потребления, услуг и т. д. — он таков. Сверх этого мы еще, например, съездим в Турцию, или я оплачу своим детям образование в каком-то областном учебном заведении».

Разница в стоимости этих наборов в разных регионах очень велика, отметил эксперт.

«Это объективный показатель неравномерности развития регионов, и это отражается в настроениях людей. Это настораживает, и это достаточно серьезный вызов. То, что теперь вместо регионального развития принято называть пространственным развитием, оставляет желать лучшего. Такого рода опросы — хороший повод задуматься не столько о политике доходов, хотя это важно, сколько о региональной дифференциации. Это показывает, что у нас далеко не оптимальное пространственное развитие страны в целом», — считает Никита Масленников.