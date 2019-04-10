Госдума упрощает получение выплат на детей

Москва, 10 апреля. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий процедуру оформления выплат для семей с детьми. Автором инициативы выступило правительство РФ.

Согласно документу, речь идет о предоставлении родителям возможности подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка не только по месту жительства, но и по месту фактического проживания.

Кроме того, законопроектом вводится обязанность таких граждан извещать соответствующие органы исполнительной власти субъекта и территориальные органы Пенсионного фонда России об изменении места фактического проживания.

Документом предусматривается и размещение информации о назначении ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей значимость законопроекта отметил депутат Сергей Вострецов.

«Безусловно, мы должны гарантировать семьям получение таких выплат, и этот законопроект — очередной шаг, направленный на поддержку наших граждан. Люди, которые принимают решение о переезде, не должны оказаться за бортом социальных гарантий», — заявил член фракции «Единая Россия».

Свою позицию о законопроекте озвучил также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.