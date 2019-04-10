Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Госдума упрощает получение выплат на детей

40
0 Оставить комментарий

Госдума упрощает получение выплат на детей

Москва, 10 апреля. Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий процедуру оформления выплат для семей с детьми. Автором инициативы выступило правительство РФ.

Согласно документу, речь идет о предоставлении родителям возможности подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка не только по месту жительства, но и по месту фактического проживания.

Кроме того, законопроектом вводится обязанность таких граждан извещать соответствующие органы исполнительной власти субъекта и территориальные органы Пенсионного фонда России об изменении места фактического проживания.

Документом предусматривается и размещение информации о назначении ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Депутат Сергей Вострецов

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей значимость законопроекта отметил депутат Сергей Вострецов.

«Безусловно, мы должны гарантировать семьям получение таких выплат, и этот законопроект — очередной шаг, направленный на поддержку наших граждан. Люди, которые принимают решение о переезде, не должны оказаться за бортом социальных гарантий», — заявил член фракции «Единая Россия».

Свою позицию о законопроекте озвучил также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

«Это решение поможет тем, кто переехал жить в другой город. Сегодня необходимо приезжать по месту постоянной регистрации для подачи заявления.

Это создает для людей большие трудности. Зачастую граждане не получают тех средств, которые им положены», — сказал журналистам  Володин.

Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров