Госдума приняла законопроекты по подготовке и проведению в России Евро-2020

Госдума одобрила во втором чтении пакет законопроектов, направленных на обеспечение подготовки и проведения в России матчей UEFA Евро 2020. Автором инициатив выступило правительство.

Об основных положениях первого документа в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала депутат Наталья Кувшинова.

«Законопроект направлен на комплексную реализацию тех гарантий, обязательств, которые правительство России дало Союзу европейских футбольных ассоциаций», — заявила парламентарий.

По словам члена фракции «Единая Россия», инициатива включает в себя ряд блоков, связанных с обеспечением и предоставлением безопасных и качественных услуг, в том числе гостиничного сервиса.

«Также детально регулируются вопросы, связанные с въездом иностранных граждан в Российскую Федерацию», — добавила Кувшинова.

Так, по словам парламентария, законопроектом предусматривается въезд зрителей UEFA Евро 2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, персонифицированной карте зрителя, получаемой иностранными гражданами и лицами без гражданства при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч.

«Сделать это они могут в течение периода, начинающегося за 14 дней до даты проведения первого матча UEFA Евро 2020 в Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча», — пояснила Кувшинова.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи обратила внимание, что документом вводится запрет на перепродажу билетов, массовую рекламу продажи билетов, их публичную реализацию третьим лицам.

«Мы заинтересованы в создании качественных, безопасных условий пребывания зрителей, болельщиков, волонтёров при проведении игр», — подытожила Кувшинова.

Вторым законопроектом предусматривается обеспечение необходимых налоговых льгот Союзу европейских футбольных ассоциаций и его дочерним организациям, коммерческим партнерам, поставщикам, вещателям, производителям медиаинформации, оргкомитету «Россия-2018» и его дочерним организациям, Российскому футбольному союзу, АНО «Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020», а также привлекаемым для организации и проведения чемпионата российским и иностранным гражданам.

В частности, речь идет о льготах по НДС, налогам на доходы физических лиц, прибыль и имущество организаций, госпошлинам, транспортному налогу, страховым взносам. Соответствующие преференции будут носить временный характер и применяться до 1 января 2021 года.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, в целом правовое регулирование налогообложения в отношении UEFA Евро 2020 аналогично его правовому регулированию в отношении подготовки и проведения в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.