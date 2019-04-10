Госдума приняла закон о повышающем коэффициенте при импорте табачных изделий

Москва, 10 апреля. Госдума приняла закон о применении с 1 сентября по 31 декабря повышающего коэффициента при расчете акцизов на импорт табака. Документ был инициирован депутатом нижней палаты парламента Сергеем Катасоновым.

«В 2016 году для российских представителей отрасли мы ввели ограничение: если объем выпуска в четвертом квартале больше, чем среднегодовой в прошлом году, применяется повышающий коэффициент к расчету акцизов. Этот закон выравнивает отечественных производителей с импортерами», — заявил ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Катасонов.

При этом парламентарий напомнил, что речь идет о такой продукции, как сигареты, папиросы, сигариллы, биди и кретек.

«Как правило, с 1 января обычно происходит индексация акцизов на сигареты и папиросы. Ранее, чтобы выпустить как можно больше продукции по старым акцизам, в последние четыре месяца производители увеличивали свои товарные запасы. И в первое полугодие фактически торговали по акцизам прошлого года», — пояснил также Катасонов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам также отметил, что принятое в 2016 году решение оставляло возможность российским фабрикам, имеющим производство за границей, «подгружать» товар в указанный период.

Помимо этого, член фракции ЛДПР обратил внимание, что в документе также идет речь об уменьшении налоговой базы по акцизам для табака кальянного в случае указания процентного содержания табачного сырья в нем на упаковке.

«Отсечка составит 20%», — пояснил Катасонов.

Напомним, в настоящее время табак для кальяна представляет собой смесь, содержащую как табачное, так и нетабачное сырье. Теперь, если на упаковке будет указано, что в ней содержится не менее 20% табака кальянного, то налоговая база будет определяться, исходя из этого показателя.