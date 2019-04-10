Названы российские регионы, лидирующие по трудоустройству молодежи

Москва, 10 апреля. В Минтруде выяснили, в каких регионах службы занятости успешнее подбирают работу для граждан от 16 до 29 лет. Согласно сообщению ведомства, больше всего молодежи трудоустраивалось в 2018 году в Липецкой (89,4%), Белгородской (88,4%) областях, Чувашии (87,4%), Тюменской (85,8%), Саратовской (85,6%) областях, а также в республике Дагестан (85,6%).

Как пишет RT, меньше всего на работу россиян с 16 до 29 лет в прошлом году взяли в республиках Ингушетия (7,4%), Северная Осетия (24,1%), на Чукотке (33,2%) и в Амурской области (37,6%). Как уточнили в Минтруде, за 2018 год в службы занятости обратились 966,2 тысячи людей от 16 до 29 лет. Как пишет «Газета.ru», две трети из них нашли работу.

В марте 2019 года в российском парламенте обсудили новые возможности поддержки и трудоустройства молодежи. Молодежный парламент при Государственной думе провел круглый стол по вопросам поддержки и трудоустройства начинающих специалистов. Озвученные участниками предложения будут оформлены в виде рекомендаций и направлены в различные ведомства, а возможность внесения изменения в законодательство будет рассмотрена с участием депутатов.