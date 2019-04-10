Появились подробности о состоянии пострадавших при взрыве в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 апреля. Во время взрыва в одном из жилых домов Екатеринбурга пострадали два человека. Появились подробности об их состоянии, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Взрыв произошел во многоэтажном доме на улице Анатолия Мехренцева. Сообщение о пожаре на 15-м этаже поступило в экстренные службы города в 10.38.

Возгорание уже локализовано. На данный момент пожарные проливают помещения. Характер и причину взрыва в одной из квартир дома пока не установили.

Известно о двух пострадавших в инциденте — мужчине 1977 года рождения и женщине 1980 года рождения. На данный момент они находятся реанимобиле, припаркованном около дома. Их планируют увезти в больницу. У мужчины диагностировано 50% ожогов тела, у женщины — 20% ожогов.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что взрыв в многоэтажном доме в Екатеринбурге мог произойти в результате установки натяжных потолков.