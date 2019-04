Строительство стены на границе с Мексикой объяснили амбициями Трампа на 2020 год

Пентагон заключил контракты на миллиард долларов с двумя компаниями на возведение стены на границе США с Мексикой. По мнению политолога Константина Блохина, хотя это и приведет к новой сильной критике администрации Дональда Трампа, отступать в вопросе миграционной политики он не будет.

Оборонное ведомство заключило сделку на 789 миллионов долларов с техасской компанией SLSCO Ltd. Эти деньги пойдут на строительство заграждений в районе города Санта-Тереза в штате Нью-Мексико, отмечается в сообщении, распространенном Пентагоном. Второй контракт — на 187 миллионов долларов — достался компании Barnard Construction Co. Inc. Она возведет стену в районе города Юма, штат Аризона.

О борьбе с нелегалами Дональд Трамп впервые объявил в ходе предвыборной кампании. Он пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нарушителей миграционного законодательства. Конгресс США отказался согласовывать бюджет с расходами на строительство стены, что привело к шатдауну правительства и серьезным противоречиям в истеблишменте Вашингтона.

Трамп также попытался объявить режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов военного бюджета на строительство заграждений на границе в обход решения конгрессменов. Этот шаг уже оспорен в судебных инстанциях.

Как подчеркнул эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей, американский президент не боится очередных резких выпадов в свой адрес, наоборот — критика подстегивает Трампа еще сильнее держаться назначенного курса.

Собеседник ФАН обратил внимание, что противоречия из-за мексиканской стены не смогут разрушить политическую карьеру Дональда Трампа и сместить его с поста президента, поскольку его позиции, несмотря на неудовольствие демократов, только крепнут.

«Понятно, что это обязательно приведет к критике, внутриполитической напряженности. Но думаю, Трамп уже привык к резким выпадам демократов, он непреклонен, его поддерживают республиканцы. На самом деле, все его действия по реализации проекта стены — с перспективой на грядущую президентскую гонку 2020 года. Как мы видим, ни у республиканцев, ни у демократов нет явного харизматичного лидера, похожего на Трампа, кто бы мог побороться за высший государственный пост», — объяснил политолог.

По словам эксперта, «Трамп продолжит следовать предвыборным обещаниям, чтобы закинуть удочку на предстоящую избирательную кампанию в 2020 году».

«Трамп усилил свои внутриполитические позиции, тот же [провальный] доклад Мюллера сыграл ему на руку: доказательств «причастности его к РФ» не было обнаружено, поэтому ни о каком импичменте и речи быть не может. Он понимает, что это ему помогло укрепить свои позиции, и поэтому он продолжает отстаивать политические обещания. Критика будет всегда, к этому он привык, он без критики даже жить не может. Вопрос миграции для Трампа — часть его внутриполитической повестки, без которой он не видит Америку», — резюмировал Блохин.

Ранее Трамп пригрозил закрыть границу США и не допустить поток мексиканских мигрантов.