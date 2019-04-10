Эксперт отреагировал на слова Помпео о «разной» ситуации с Голанами и Крымом

Москва, 10 апреля. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отреагировал на слова госсекретаря Штатов Майка Помпео о том, что ситуация с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с РФ — совершенно разные вещи.

«Есть такое замечательное выражение: «Друзьям — все, врагам — закон». Именно по этому выражению живут американцы», — отметил он.

По словам специалиста, все, что американцы считают необходимым и возможным, выходит за рамки правил. Он также обратил внимание на то, что государственный секретарь США, абсолютно не задумываясь, говорит о том, что Вашингтон может сделать исключением все, что пожелает, передает RT.

Брутер указал на то, что на сегодняшний день Россия для США является личным врагом, потому что регулярно «нарушает те правила, которые Запад для нее нарисовал».

Напомним, ранее Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Он заявил, что «нет более разных ситуаций», потому что Тель-Авив «был вынужден» захватить Голаны, чтобы «продолжить защищать себя», а Москва — «ни от кого не оборонялась».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что принятое Белым домом решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами нарушает резолюцию Организации объединенных наций.

Крым стал частью РФ после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Президент РФ заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».