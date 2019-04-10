Госдума упростила госзакупки для учреждений культуры

Госдума приняла закон об облегчении процедуры госзакупок в сфере культуры. Документ был инициирован группой депутатов нижней палаты парламента.

В частности, речь идет об увеличении для организаций культуры максимально допустимых сумм для заключения контрактов с единственным поставщиком с 400 тысяч до 600 тысяч рублей при годовом объеме закупок до 30 млн рублей (сейчас 20 млн. — Прим. ФАН).

Кроме того, такие учреждения получают возможность проводить закупки за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвований, а также по завещанию.

Законом также предусматривается возможность запрета на привлечение субподрядчика при проведении музеями, архивами, библиотеками конкурсов с ограниченным участием и конкурсов с ограниченным участием в электронной форме. Помимо этого, предусматривается защита персональных данных деятелей искусства и их неразмещение при конкурсных процедурах в Единой информационной системе.

В документе также уточняется, что вопросы применения «национального режима», предполагающего приоритет товаров российского производителя, будут регламентированы нормативными актами правительства.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей особую значимость принятого решения отметила один из авторов, парламентарий Светлана Савченко.

«Для всех депутатов нашего комитета это был один из самых важных законопроектов. Конечно, вопросы к 44 ФЗ есть во всех сферах, к которым он применяется, но я с уверенностью могу сказать, что нельзя стандартно подходить к тем процедурам, которые существуют в сфере культуры по закупкам», — заявила Савченко.

Член комитета Госдумы по культуре также отметила, что установленные документом финансовые рамки по закупкам гарантируют, что творческий потенциал «не будет зажат в узких рамках бухгалтерии».

«Все по Пушкину: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать», — добавила Савченко.

Ранее о подготовке документа ФАН рассказал и другой автор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«При разработке этого законопроекта мы учли все «негативы», которые сложились в правоприменительной практике. Этим документом решается значительная часть сложностей, с которыми сталкиваются представители учреждений культуры при использовании 44-го федерального закона», — заявил Шолохов.

Свою оценку закону дал и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.