Госдума рассмотрит предложение запретить попрошайкам использовать животных

Москва, 10 апреля. Депутаты Государственной думы рассмотрят предложение запретить попрошайкам использовать животных.

С предложением запретить попрошайкам использовать животных для вымогательства денег выступили депутаты Московской городской думы. С соответствующей инициативой они планируют обратиться в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Они предполагают, что это может быть отражено в новом законе «Об ответственном обращении с животными».

По словам московских депутатов, использование животных для попрошайничества является проявлением негуманного отношения к ним. Владельцы таких животных ограничивают их в еде и воде, а также держат на коротком поводке.

В Мосгордуме напомнили, что в Москве попрошайничество приравнено к мелкому хулиганству, однако никак не фигурирует в Кодексе об административных правонарушениях. За эксплуатацию же животных при вымогательстве денег не предусмотрено наказание даже в столице.

«Ко мне регулярно поступают обращения по этому поводу, и я пишу заявления в полицию. Но у правоохранителей нет такой нормы, чтобы привлечь к ответственности таких людей», — приводит слова главы комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой «Парламентская газета».

Ранее заместитель главы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Кораблина заявила, что городская акция «Убери за своим питомцем» пройдет в Москве 20 апреля.