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Недобросовестных коллекторов смогут привлекать к ответственности по «старым» делам

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Недобросовестных коллекторов смогут привлекать к ответственности по «старым» делам

Москва, 10 апреля. Судебные приставы смогут возбуждать дела по «старым» эпизодам в отношении недобросовестных коллекторов, которые нарушили права должников. Министерство юстиции России подготовило соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях.

Сейчас Федеральная служба судебных приставов не может открывать дела за пределами годичной давности. Как передают «Известия», принято решение увеличить этот срок до двух лет. 

В аппарате Кабмина РФ в комментарии изданию сообщили, что изменения в КоАП направлены на усиление административного воздействия на коллекторов, которые нарушают законодательство. Кроме того, поправки нацелены на предупреждение новых правонарушений.

По данным издания, в 2018 году к судебным приставам обратились 22 тысячи человек из-за действий коллекторов. Суды рассмотрели 1,5 тысячи таких дел и выписали постановления о штрафах на общую сумму 60,6 миллиона рублей. Как считают эксперты, после внесения изменений в законодательство количество дел может вырасти.

Автор: Регина Пак
Источник: Известия
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