Вашингтон, 10 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время визита в США заявил, что очень рассчитывает на то, что соглашение о мире, подписанное в Хартуме, станет окончательным шагом страны в сторону стабилизации политической и социальной обстановки.

Выступая в Институте мира в Вашингтоне, Туадера напомнил, что соглашение, подписи под которым поставили представители власти и 14 вооруженных группировок ЦАР, выгодно отличается от предыдущих документов о перемирии.

«В этом соглашении есть нечто большее, чем в других, так как все заинтересованные стороны успели обсудить все его ключевые моменты. [Хартумское соглашение] может стать окончательным соглашением, если мы все будет работать над его реализацией», — сказал Туадера.

Президент ЦАР напомнил, что в течение шести лет в ЦАР было предпринято семь попыток заключить перемирие, однако успешной оказалась лишь восьмая. Туадера заявил, что власти верят, что Хартумское соглашение станет инструментом выхода из кризиса для ЦАР.

Возвращение к полноценной политической жизни в ЦАР стало возможным благодаря подписанию исторического соглашения о мире. Подписи под Хартумским соглашением поставили представители правительства африканского государства и лидеры 14 вооруженных группировок, действующих в ЦАР. Проведение переговоров в Судане стало возможным благодаря участию России, теперь РФ будет следить за исполнением мирного договора.

Несколько дней назад президент ЦАР объявил, что уволит любого чиновника, который нарушит Хартумское соглашение.