СК РФ возбудил дело против обвинивших Язова литовских судей

Москва, 10 апреля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против заочно приговоривших к 10 годам тюрьмы экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова судей Вильнюсского окружного суда, сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По итогам процессуальной проверки в СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса», — сказала она.

Как уточнила Петренко, судьи подозреваются в вынесении заведомо неправосудного приговора (ч. 2 ст. 305 УК РФ).

Приговор советскому министру литовские судьи вынесли в марте. По их мнению, Язов якобы является виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности в рамках дела о событиях января 1991 года в Литве. Вместе с Язовым судьи обвинили в преступлениях против человечности россиян Михаила Головатова, Владислава Шведа, Юрия Меля и Геннадия Иванова. Им также заочно были назначены тюремные сроки от четырех до 14 лет.

Как подчеркнула Петренко, при вынесении приговора судьи знали, что предъявляемые ими обвинения не соответствуют фактическим обстоятельствам событий 1991 года в Вильнюсе.

«Не приняты во внимание факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона», — отметила представитель СК РФ.

Ситуация политического двоевластия в Литве в январе 1991 года привела к стычкам, в результате которых на улицах Вильнюса погибли 14 человек. В их смерти литовские власти обвиняют руководство СССР, отвергая иные версии и считая их якобы «пропагандой».

Как напоминал ранее «Царьград», подразделения Советской армии были переброшены в Вильнюс из-за массовых акций протеста, которые последовали за произведенным самопровозглашенным руководством Литовской ССР повышением цен, а советские офицеры действовали в соответствии со своими обязанностями по защите СССР.