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Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

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Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 апреля. Взрыв в многоэтажном доме в Екатеринбурге мог произойти в результате установки натяжных потолков. Об этом сообщает в среду региональная прокуратура.

Согласно предварительной версии ведомства, жильцы одной из квартир самостоятельно проводили отделочные работы, используя газовый баллон.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, сильный взрыв прогремел в шестнадцатиэтажном доме в Екатеринбурге. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два жильца. На место оперативно прибыли экстренные службы.

После взрыва в доме возник пожар на площади 30 квадратных метров. Спасательные службы организовали эвакуацию жильцов.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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