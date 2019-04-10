Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 апреля. Взрыв в многоэтажном доме в Екатеринбурге мог произойти в результате установки натяжных потолков. Об этом сообщает в среду региональная прокуратура.

Согласно предварительной версии ведомства, жильцы одной из квартир самостоятельно проводили отделочные работы, используя газовый баллон.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, сильный взрыв прогремел в шестнадцатиэтажном доме в Екатеринбурге. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два жильца. На место оперативно прибыли экстренные службы.

После взрыва в доме возник пожар на площади 30 квадратных метров. Спасательные службы организовали эвакуацию жильцов.