ГД рассмотрит проект о запрете рекламировать детские смеси как заменители молока

Москва, 10 апреля. Группа членов Совета Федерации под руководством вице-спикера верхней палаты Галины Кареловой в среду внесла на рассмотрение Государственной думы проект, который предполагает запрет рекламы детских смесей для питания как полноценных заменителей грудного молока. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

«Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей», — следует из текста законодательного проекта.

Отмечается, что документ предлагает запретить рекламу детских молочных смесей, которые предназначены для вскармливания детей в возрасте до 12 месяцев, включая рекламу продукции в магазинах и супермаркетах, в том числе с помощью использования скидок, бонусов и распродаж.

По мнению авторов инициативы, исследовательские материалы подтверждают, что естественное вскармливание младенцев материнским молоком остается лучшим видом питания.

Напомним, в конце марта текущего года Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания.