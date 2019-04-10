Кабмин РФ предложил разрешить страховым посредникам продажу услуг в Сети

Москва, 10 апреля. На рассмотрение в Государственную думу РФ внесен законопроект, разрешающий страховым посредникам продажу услуг в Интернете. С соответствующим предложением выступило правительство РФ.

Законопроект снимает запрет на деятельность страховых посредников в Сети.

«Цель законопроекта – устранить существующую правовую неопределенность деятельности страховых посредников в Интернете, — уточнили в пресс-службе кабинета министров, — предотвратить возможные мошеннические действия в страховой сфере, расширить способы продаж страховых услуг».

Однако страховым посредникам по-прежнему будет запрещено подписывать договора страхования в электронном виде, а также получать от страхователя страховую премию или страховой взнос.

По информации Единого госреестра субъектов страхового дела, на данный момент в стране зарегистрированы 68 страховых брокеров. В России более 140 тысяч страховых агентов–физлиц, свидетельствуют данные Ростата. Кроме того, на рынке действуют агенты–юрлица.

В настоящее время доля страховых услуг, которые продаются посредниками, в частности в Интернете, растет и приближается к 75% от собранной в России страховой премии.

Ранее страховщики составили рейтинг марок автомобилей, которые чаще всего попадали в аварии в 2018 году на территории РФ.