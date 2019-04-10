Эксперт рассказал о последствиях санкций США за покупку Египтом российских Су-35

Санкционная политика Соединенных Штатов может привести к тому, что страны, против которых применили ограничительные меры, могут объединиться в политический союз. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Санкции против Египта

Если Египет закупит российские истребители Су-35, то Соединенные Штаты могут ввести против Каира ограничительные меры. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео.

«Мы ясно говорили, что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей. Мы получили заверения от них, что они это понимают. И я очень надеюсь, что они решат не двигаться дальше в вопросе этих закупок», — заявил он.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов сообщил, что страны, которые желают купить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях. Он сослался на закон «О противодействии противникам Америки через санкции. По его словам, Вашингтон пристально следит за действиями Индии, Китая и Турции.

«Пошатнуть позиции США»

По слова Максим Жарова, не сумев совладать с Турцией, на данный момент отстоявшей свое право закупать российские ЗРК С-400, США продолжают политический прессинг своих основных партнеров по военно-техническому сотрудничеству. Именно так следует понимать американские угрозы санкциями в отношении Египта.

«Аналогичные угрозы США уже применяют в отношении Саудовской Аравии и Индии. При этом Белый дом не принимает во внимание тот факт, что эффективность санкционных угроз против других стран крайне низкая. Об этом уже в открытую говорят влиятельные американские конгрессмены вроде Марко Рубио», — пояснил Максим Жаров.

Кроме того, отметил эксперт, в случае продолжения использования американцами санкционных инструментов не исключено объединение ключевых стран мира, подвергающихся санкционному нападению со стороны США, в политический союз. Его появление способно еще более серьезно пошатнуть позиции США на мировой арене.

Как отметил политолог Юрий Якорь, Египет покупает то, что нужно их армии. По соотношению цена-качество у российских истребителей нет равных.

«Это тем более важно в преддверии очередной войны на Ближнем Востоке, которая с каждым днем выглядит все более вероятной, и кому будет трамповская Америка поставлять запчасти, очевидно. Что же до угроз американскими санкциями, то их и принимали для того, чтобы ими время от времени угрожать. То Египту, то Турции, то Индии», — заключил эксперт.

Ранее в Государственной думе назвали рэкетом возможные санкции США против Египта из-за Су-35.