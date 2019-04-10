В Госдуме объяснили, почему Турция не откажется от российских С-400 в угоду США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после официального визита в Москву заявил, что поставки российских С-400 могут произойти до июля 2019 года. Он также подчеркнул, что Анкара не намерена отказываться от плодотворного сотрудничества с РФ. В Госдуме поприветствовали стремления турецкой стороны к диалогу в военно-технической сфере.

«Покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса, наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция свое решение. Мы им заявляем, что это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше», — цитирует газета Sabah заявление Эрдогана.

Турецкий лидер обратил внимание, что Анкара не изменит своей позиции по покупке зенитных ракетных систем из России в угоду США. Отметим, Вашингтон неоднократно угрожал Турции репрессивными мерами в случае, если та не откажется от приобретения российского оружия.

В частности, Соединенные Штаты захотели приостановить поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Тем не менее попытки американцев не возымели желанного результата, поскольку Россия предложила Турции выгодные условия при покупке и обслуживании ЗРС.

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что сделка по С-400 выгодна как для Турции, так и для России. Кроме того, отечественные системы значительно превосходят западные аналоги, прежде всего американские Patriot. Депутат объяснил, почему Турция не откажется от российской техники в угоду США.

«Мы приветствуем заявление президента Турции, направленное на двустороннее сотрудничество в военно-технической области. Еще раз хочу подчеркнуть, что это взаимовыгодный контракт — как для Турции, так и для России, прежде всего по соотношению «цена — качество». Безусловно, тактико-технические характеристики С-400 во многом превосходят западные аналоги. Это пример того, что здравый смысл и прагматизм Турции возобладали над попытками США повлиять в рамках нездоровой конкуренции», — объяснил парламентарий.

Собеседник ФАН с воодушевлением отметил, что Турция не готова подстраиваться под желания Соединенных Штатов и отказываться от перспективного диалога с Россией. Российские системы вооружений позволят Анкаре легко защищать свои национальные интересы и суверенитет, добавил он.

«Турция руководствуется национальными интересами своего государства, но никак не других стран, прежде всего Соединенных Штатов, которые пытаются принудить Анкару делать так, как им хочется», — подытожил Швыткин.

Ранее США вновь выразили недовольство из-за приобретения иностранными государствами российской военной техники. Закупка Египтом российских самолетов Су-35 повлечет за собой санкции, заявил госсекретарь США Майк Помпео.