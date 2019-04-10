В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Кызыл, 10 апреля. Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, а также изнасиловали его жену, сообщает СУ СК России в Туве.

По данным следователей, семейная пара пришла на ночлег в пустую квартиру расселенного дома по улице Мира. В это помещение позже пришли 17-летние подростки. Между ними и мужчиной возникла ссора, в ходе которой мужчине нанесли побои. Затем подростки надругались над женой. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее волгоградские подростки совершили групповое изнасилование пожилой женщины. Группа молодых людей пришла в гости на вечеринку, которые хозяйка дома часто устраивала для всех желающих. Затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подростки совершали сексуальное насилие над пожилой женщиной в течение нескольких часов.