Москва, 10 апреля. Российский производитель премиальных автомобилей Aurus расширит дилерскую сеть в России. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт.

Он отметил, что сейчас есть только два дилера Aurus, и оба базируются в Москве.

«Мы даже по России будем расширять дилерскую сетку. Думаю, найдем партнера в Санкт-Петербурге и на юге России. Что касается Европы, мы только в начале пути, присматриваемся к дилерам. Сначала найдем дилеров в Европе, потом — в странах Персидского залива, а потом — в Азии — в Японии, Китае, Сингапуре», — сказал Герхард Хильгерт в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он рассказал, что на автосалоне в Женеве представители Aurus провели встречу с международной организацией дилеров. Как отметил Хильгерт, в беседе также участвовал один из наиболее влиятельных дилеров Индии, который попросил российского автопроизводителя «не забыть про него», когда Aurus будет выходить на индийский рынок. Генеральный директор ООО «Аурус» также добавил, что к российской компании проявляют интерес организации из Южной Африки, Европы и Саудовской Аравии.

Хильгерт отметил, что пока Aurus присматривается к потенциальным партнерам. Определиться с решением этого вопроса, по его словам, будет нужно в 2020 году.

Ранее сообщалось, что глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров начал пользоваться автомобилем Aurus.

Напомним, Aurus — российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках проекта «Единая модульная платформа», также известного как «Кортеж». Проект с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП «НАМИ». Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра России.