Aurus снизит стоимость автомобиля после перехода на российские комплектующие

Москва, 10 апреля. Российский автопроизводитель Aurus снизит стоимость машин за счет перехода с импортных на отечественные комплектующие, заявил генеральный директор ООО «Аурус» Герхард Хильгерт.

По словам Хильгерта, на данный момент автомобили премиум-класса Aurus стоят дороже, чем могли бы. Он объяснил, что цена завышена из-за импортных комплектующих, за которые компания вынуждена платить в валюте.

Он уточнил, что это обычное явление в глобализованном мире. Глава компании уточнил, что «львиная доля международных концернов покупает запчасти у одних и тех же поставщиков», пишет ТАСС.

«Но мы-то преследуем другую цель, и будем и дальше увеличивать долю отечественных комплектующих, — продолжил Хильгерт. — Нам это выгодно и с коммерческой, и с «пророссийской» точек зрения».

Он также рассказал об интересе к Aurus со стороны зарубежных дипломатов и госорганизаций. Глава компании отметил, что у организации есть необходимость заручиться поддержкой государства, однако речь не о субсидиях, а о «некотором политическом лобби, имиджевой поддержке».

«Это касается в большей степени бронированных версий автомобиля», — добавил Хильгерт.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркнул, что российский Aurus стоит на 15% дешевле своих конкурентов, таких как Mercedes. Кроме того, представитель Мантурова подчеркнул, что министр использует «Aurus для служебных поездок чуть меньше месяца».

3 апреля президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия нового завода Mercedes-Benz в Московской области на отечественном автомобиле Aurus, пишет «Газета.ru».