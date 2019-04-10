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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге, есть пострадавшие

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Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге, есть пострадавшие

Екатеринбург, 10 апреля. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге, в результате происшествия травмы получили два человека. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций.

По имеющимся данным, в настоящее время эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей. Отмечается, что после взрыва возник пожар на общей площади 30 квадратных метров.

«В доме, расположенном по улице Анатолия Мехренцева, пожарные ликвидируют возгорание в одной из квартир на 14-м этаже шестнадцатиэтажного жилого дома. Организована эвакуация людей из подъезда. Сил и средств достаточно», — уточнил источник.

Сообщается, что на данном этапе открытое горение ликвидировано. О причинах и обстоятельствах взрыва пока ничего неизвестно.

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
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