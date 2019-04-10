«Лаборатория Касперского» раскрыла кампанию кибершпионажа

Сингапур, 10 апреля. «Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию кибершпионажа SneakyPastes, которая в настоящее время действует на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом сообщил журналистам начальник ближневосточного исследовательского центра предприятия Амин Хасбини.

Он отметил, что наибольшая ее активность была зафиксирована в ноябре прошлого года.

По его словам, злоумышленники использовали простые и бюджетные инструменты: заражение происходило при помощи рассылки по электронной почте писем с фишинговыми документами.

Как удалось установить аналитикам, для проведения такой кампании свои силы объединили как минимум три хакерские группировки: Operation Parliament, Desert Falcon и MoleRats, сообщает РИА Новости.

Хасбини добавил, что жертвами стали порядка 240 человек и организаций в 39 государствах. Наибольшее число пострадавших от атак проживает в Палестине, Иордании, Израиле и Ливане, отметил он.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что материалы расследования передали сотрудникам правоохранительных органов.

В октябре прошлого года глава ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская рассказала, как Запад контролирует россиян с помощью цифровых технологий.