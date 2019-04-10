Президент Исландии оценил перспективы сотрудничества с РФ в Арктике

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках арктического форума оценил перспективы сотрудничества Рейкьявика и Москвы в Арктике.

Йоуханнессон напомнил, что в мае председательство в Арктическом совете перейдет Исландии, которая в рамках организации планирует сосредоточиться на трех ключевых вопросах - экологии северных морей, решении вопросов в области энергосбережения и на проблемах людей, живущих в Арктике.

Он выразил надежду, что Россия и другие члены Арктического совета согласятся с предложенными акцентами и продолжат развивать сотрудничество, передает газета «Известия».

Комментируя развитие Северного морского пути, Йоуханнессон не исключил, что в случае расширения морской торговли через Севморпуть Исландия может быть использована в качестве порта или перевалочного хаба.

«Уже есть исследования, посвященные этому вопросу, мы занимаемся этим», — добавил он.

Йоуханнессон добавил, что в настоящее время в позитивном ключе развивается сотрудничество исландских компаний с РФ по вопросам модернизации российского рыболовного флота.

«У нас есть ряд компаний, в том числе и здесь, в Санкт-Петербурге, — Nautic, KnarrRussia, Valka, Marel, Skaginn 3X. <…> Исландия — это скала посреди Северной Атлантики, окруженная морем. Последнее означает, что мы немного смыслим в рыболовстве. <…> Я с гордостью отмечаю, как наши компании в рыбном секторе экспортируют свои знания и ноу-хау за рубеж», — подчеркнул президент.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» накануне открылся в Петербурге. Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках мероприятия встретился с главой Финляндии Саули Ниинисте, а также премьер-министрами Швеции и Норвегии.