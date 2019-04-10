В Крыму ответили Помпео на сравнение с Голанами

США не могут защитить свою позицию по признанию Голанских высот территорией Израиля. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов.

Сравнение с Голанами

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и воссоединение Крыма с Россией.

«Эти ситуации совершенно различны. Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками. Он оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося», — заявил он во время слушаний в сенате США.

Спросивший об этом сенатор-демократ Дик Дурбин отметил, что земли, которые заняты в результате боевых действий, согласно международным нормам, считаются оккупированными. Помпео ответил, что не намерен подробно разбирать этот вопрос на слушаниях.

«Второй момент — это вопрос практической политики. Если все именно так и за агрессию не надо платить, что если вы атакуете и теряете часть своей земли в результате того, что напали, и получаете ее обратно, просто потому, что не преуспели в этом, это очень плохая система», — добавил Помпео.

Дурбин в свою очередь заметил, что по такой логике Соединенные Штаты могут претендовать на территорию Ирака.

«Мы можем приводить десятки и десятки примеров, но вы просто просили меня сравнить ситуации Голан и Крыма», — отреагировал Помпео.

«У Помпео все смешалось»

По словам Игоря Рябова, США не хватает аргументов, чтобы защитить свою позицию по признанию Голанских высот за Израилем. Поэтому Помпео переводит тему на Крым, отсылает критиков к своим помощникам, апеллирует к некой «реальной политике».

«Делает он это потому, что США перестали воспринимать международное право как догму. По международному праву, Голаны являются оккупированной территорией в результате военных действий. А Крым, про который вспоминает Помпео, воссоединился с Россией без всяких военных действий в результате нескольких конституционных законных актов и решений», — пояснил Игорь Рябов.

Эксперт заметил, что Крым и Севастополь по украинской конституции обладали полномочиями по выходу из состава Украины. Уже выйдя из ее состава, как суверенные субъекты, они обладали полномочиями объединения с другим государством, отметил Рябов.

«У Помпео все смешалось в голове. Он обвиняет Россию в том, что она объединилась с Крымом без войны. А войну Израиля за Голаны считает нормальным обоснованием аннексии. Эта история еще раз показывает, что США движут мир к деградации международного права. Они могут объявлять выбранных ими марионеток главами государств, как в Венесуэле, в одностороннем порядке признавать легитимность действий государств, если их эти действия устраивают, не признавать международное право там, где это идет вразрез американским интересам. Непризнание Голан со стороны других стран показывает ущербность этого вектора», — заключил Игорь Рябов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что, как бы ни решился политический кризис в Сирии, территориальное единство страны должно быть сохранено.