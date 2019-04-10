Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35A

Токио, 10 апреля. Министр обороны Японии Такэси Ивая подтвердил, что истребитель пятого поколения F-35A военно-воздушных сил самообороны потерпел крушение. Чиновник добавил, что сейчас все силы направлены на поиски 40-летнего пилота.

Ранее в СМИ появились сообщения, что обломки истребителя были найдены в районе префектуры Аомори в Тихом океане. Как передает РИА Новости, Ивая признал, что борт потерпел крушение.

По словам министра, четыре истребителя с базы Мисава вышли на учения по отработке воздушного боя. Спустя некоторое время первый самолет сообщил о завершении учений, после чего перестал выходить на связь и пропал с радаров. Такэси Ивая сообщил, что сейчас все усилия направлены на поиск и спасение пилота воздушного судна.

Чиновник принес извинения местным жителям за доставленное беспокойство. Он добавил, что сейчас также идет расследование причин крушения истребителя.

Американские истребители F-35A стоят на вооружении Японии. На базе Мисава с января 2018 года было расквартировано 13 новых истребителей F-35A. Как передает News.Ru, приобретение одного воздушного судна обходится Токио в 107 миллионов долларов. В ближайшие пять лет Япония планирует приобрести 27 таких самолетов.