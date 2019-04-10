Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35A

41
0 Оставить комментарий

Министр обороны Японии подтвердил крушение истребителя F-35A

Токио, 10 апреля. Министр обороны Японии Такэси Ивая подтвердил, что истребитель пятого поколения F-35A военно-воздушных сил самообороны потерпел крушение. Чиновник добавил, что сейчас все силы направлены на поиски 40-летнего пилота.

Ранее в СМИ появились сообщения, что обломки истребителя были найдены в районе префектуры Аомори в Тихом океане. Как передает РИА Новости, Ивая признал, что борт потерпел крушение.

По словам министра, четыре истребителя с базы Мисава вышли на учения по отработке воздушного боя. Спустя некоторое время первый самолет сообщил о завершении учений, после чего перестал выходить на связь и пропал с радаров. Такэси Ивая сообщил, что сейчас все усилия направлены на поиск и спасение пилота воздушного судна.

Чиновник принес извинения местным жителям за доставленное беспокойство. Он добавил, что сейчас также идет расследование причин крушения истребителя.

Американские истребители F-35A стоят на вооружении Японии. На базе Мисава с января 2018 года было расквартировано 13 новых истребителей F-35A. Как передает News.Ru, приобретение одного воздушного судна обходится Токио в 107 миллионов долларов. В ближайшие пять лет Япония планирует приобрести 27 таких самолетов.

Автор: Регина Пак
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров