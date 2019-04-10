Москва, 10 апреля. Российская певица Алла Пугачева не смогла приехать на концерт в ее честь, несмотря на то, что в зрительном зале собрались поклонники и друзья, которые хотели поздравить примадонну с 70-летием.

Юбилей артистка отметит 15 апреля. Билеты на ее собственный вечер, который пройдет 17 апреля в Кремле, были раскуплены сразу, несмотря на высокую стоимость.

Как пишет издание Nation-news.ru, 8 апреля также прошел праздничный концерт в Crocus City Hall в Москве. Коллеги подготовили уникальную программу «Подарок для Аллы», в который вошли самые знаменитые шлягеры Пугачевой. Они были исполнены звездами российской эстрады, а кульминацией стала песня «Арлекино», которую под аккомпанемент Игоря Николаева исполнил нынешний супруг Пугачевой Максим Галкин.

Как пишет издание, к разочарованию певца Филиппа Киркорова, который стал одним из организаторов шоу, а также других музыкантов и поклонников творчества, Пугачева не появилась на торжестве.

Пользователи соцсетей разочаровались в Пугачевой, не пришедшей на концерт в Москве.

«Жаль, что она не вышла на сцену. Зрители ее очень ждали», — рассказала пользователь под ником secondlife_s.

«Филипп, сразу ясно, что песня автобиографическая», — написал юзер под ником lol1357.

Ранее Пугачева рассказала, почему решила уйти со сцены в возрасте 60 лет. Она отметила, что никогда бы не подумала, что ей удастся достичь такого же признания, какое было у оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева.

«Вот этой планки успеха Муслима Магомаева я достигла. Мне больше ничего не надо было. Вот он мне, конечно, сказал, что в 60 нужно уходить. И я пообещала. И ушла. Потому что я всегда сдерживаю свое слово», — сказала Пугачева в интервью Меньшикову.

Певица также уточнила, что современные звезды, в отличие от популярных артистов советской эпохи, не имеют представления о настоящем успехе. Единственное исключение, уверена Пугачева, — это Филипп Киркоров.

Напомним, Федеральное агентство новостей писало, что Пугачева намерена вновь вернуться на сцену, чтобы дать большой сольный концерт и отпраздновать таким образом свое 70-летие.

«В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер», — написала певица в Instagram, где она опубликовала афишу своего будущего концерта, который получил название «Алла Пугачева. P.S.».

Кроме того, Пугачева и ее супруг Максим Галкин оформляют вид на жительство в Европе, рассказали источники, приближенные к звездной паре.

Летом 2018 года, несмотря на страх перед полетами в самолете, Пугачева отправилась на Сардинию, а затем перебралась на Кипр. Знакомые певицы объяснили, почему она изменила своей традиции отдыхать в Юрмале.

Кроме того, поездка Пугачевой в Европу была связана с деньгами звезды, которые находятся в офшорах, а также завещанием, рассказали источники.