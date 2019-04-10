Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Позиции партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» почти сравнялись после подсчета 94% голосов

61
0 Оставить комментарий

Позиции партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» почти сравнялись после подсчета 94% голосов

Тель-Авив, 10 апреля. Партия «Ликуд» главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий «Кахоль-Лаван» экс-руководителя генерального штаба Бени Ганца почти сравнялись по количеству мест, которое они получат в Кнессете после подсчета 94% бюллетеней на прошедших во вторник парламентских выборах в этой стране. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Согласно информации радиостанции, на данном этапе партия Нетаньяху и блок его главного оппонента Ганца получают по 35 кресел в 120-местном парламенте. В правую коалицию главы правительства могут войти религиозные партии ШАС и «Еврейство Торы», которые получают по восемь мест, партия русскоязычных израильтян экс-главы Минобороны Авигдора Либермана «Наш дом — Израиль» с пятью депутатами, а также правоцентристская «Кулану» с четырьмя местами. Таким образом, будущее правое правительство будет держать под контролем 65 из 120 мест в Кнессете.

На официальном сайте центральной избирательной комиссии уточняется, что к этому времени подсчитано 4,066 млн бюллетеней.

Автор: Сергей Петров
Источник: Kan
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров