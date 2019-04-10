Позиции партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» почти сравнялись после подсчета 94% голосов

Тель-Авив, 10 апреля. Партия «Ликуд» главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий «Кахоль-Лаван» экс-руководителя генерального штаба Бени Ганца почти сравнялись по количеству мест, которое они получат в Кнессете после подсчета 94% бюллетеней на прошедших во вторник парламентских выборах в этой стране. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Согласно информации радиостанции, на данном этапе партия Нетаньяху и блок его главного оппонента Ганца получают по 35 кресел в 120-местном парламенте. В правую коалицию главы правительства могут войти религиозные партии ШАС и «Еврейство Торы», которые получают по восемь мест, партия русскоязычных израильтян экс-главы Минобороны Авигдора Либермана «Наш дом — Израиль» с пятью депутатами, а также правоцентристская «Кулану» с четырьмя местами. Таким образом, будущее правое правительство будет держать под контролем 65 из 120 мест в Кнессете.

На официальном сайте центральной избирательной комиссии уточняется, что к этому времени подсчитано 4,066 млн бюллетеней.