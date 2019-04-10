Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Еще пять стран могут стать участниками астанинского процесса по Сирии

36
0 Оставить комментарий

Еще пять стран могут стать участниками астанинского процесса по Сирии

Анкара, 10 апреля. Иордания, Ирак, Ливан, Германия и Китай могут присоединиться к астанинскому процессу по сирийскому урегулированию. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, могут быть предприняты шаги по дальнейшему развитию и укреплению астанинского процесса​​​. В этот процесс, по словам турецкого лидера, могут быть вовлечены Иордания, Ирак, Ливан, Германия и Китай.

Как пишет газета Sabah, решения, принятые в Астане по вопросу урегулирования в Сирии, могут стать «более сильными на международном уровне». Эрдоган также анонсировал проведение в ближайшем будущем второго саммита главы РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии.

Турецкий президент подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин поддерживает эту идею. Эрдоган уточнил, что для проведения такого мероприятия необходим прогресс в формировании конституционного комитета по Сирии.

Еще пять стран могут стать участниками астанинского процесса по Сирии

Автор: Алия Садыкова
Источник: Sabah
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров