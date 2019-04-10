Еще пять стран могут стать участниками астанинского процесса по Сирии

Анкара, 10 апреля. Иордания, Ирак, Ливан, Германия и Китай могут присоединиться к астанинскому процессу по сирийскому урегулированию. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, могут быть предприняты шаги по дальнейшему развитию и укреплению астанинского процесса​​​. В этот процесс, по словам турецкого лидера, могут быть вовлечены Иордания, Ирак, Ливан, Германия и Китай.

Как пишет газета Sabah, решения, принятые в Астане по вопросу урегулирования в Сирии, могут стать «более сильными на международном уровне». Эрдоган также анонсировал проведение в ближайшем будущем второго саммита главы РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии.

Турецкий президент подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин поддерживает эту идею. Эрдоган уточнил, что для проведения такого мероприятия необходим прогресс в формировании конституционного комитета по Сирии.