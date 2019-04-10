Россиянам могут вдвое увеличить уголовные сроки за «пьяные» ДТП

Москва, 10 апреля. В России могут в два раза увеличить уголовные сроки за «пьяные» ДТП с жертвами. Соответствующее предложение поддержали Верховный суд и правительство РФ, сообщил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — сказал он.

По словам Володина, для внесения изменений будет разработан отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ. Предложение может быть внесено и рассмотрено уже в весеннюю сессию.

Как уточнил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поправки планируется внести в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Согласно запланированным поправкам, за причинение тяжкого вреда здоровью наказание пьяным водителям ужесточат с трех до семи лет, в случае гибели человека по вине нетрезвого автомобилиста наказание составит от пяти до 12 лет лишения свободы. Если в ДТП погибнут двое и более лиц, нарушителю будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее, как сообщала газета «Известия», ГИБДД получила возможность проверять учебно-материальное состояние автошкол. Кроме того, согласно приказам МВД РФ, с 7 апреля автошколы должны будут согласовывать программы по обучению водителей с инспекцией. В случае обнаружения нарушений или иных проблем, ГИБДД сможет приостановить деятельность образовательного учреждения.