Москва, 10 апреля. Пауза в переговорах президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о цене на российский газ — это попытка Анкары получить максимальную скидку, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Эксперт объяснил, с чем связана пауза в переговорах по «Турецкому потоку» с Анкарой. По его словам, два государства в переговорах о газе «уперлись в то самое фундаментальное противоречие, которое всегда неизменно разделяет продавцов и покупателей». Он объяснил, что одна сторона планирует продать дороже свой товар, а другая — купить его как можно дешевле. По мнению эксперта, Анкара начала этот спор еще в 2015 году, когда работа над проектом «Турецкий поток» только стартовала.

Как пишет «Экономика сегодня», уже тогда турецкая сторона заявила, что желает получить скидку в 15% от цены, по которой покупала газ у РФ на тот момент. Фролов напомнил, что Москва ответила о готовности обсудить максимальную скидку в 8–10%. В Кремле объяснили, что доводы турецкой стороны о снижении издержек на поставки неверно просчитаны.

Эксперт напомнил, что затем в отношениях Турции и России произошел спад из-за сбитого истребителя ВКС РФ.

«После восстановления диалога турки открыли второй раунд торгов, который ведут по сей день. Их цель — получить контракт по максимально низким ценам на газ», — подчеркнул аналитик.

При этом споры о «турецком потоке», по словам специалиста, стороны должны завершить до октября-ноября 2019 года, так как в этом случае с 2020 года Турция сможет получить энергоноситель уже по новому маршруту. Фролов уточнил, что Анкара в этом заинтересована, так как это вопрос переплаты за поставляемое топливо.

«Реалии таковы, что определенную скидку Турция получит в любом случае, а значит, покупать газ по «Турецкому потоку» ей в любом случае выгодно», — резюмировал специалист.

Президент России Владимир Путин назвал условие запуска «Турецкого потока» до конца 2019 года. Работу по строительству приемного терминала нужно завершить, чтобы газопровод «Турецкий поток» был введен в эксплуатацию до конца 2019 года, заявил президент России Владимир Путин.

«Турецкий поток» является проектом экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до турецкой границы с сопредельными странам. Проект предполагает создание газопровода с двумя нитками, мощность каждой составит по 15,75 миллиарда кубометров. Первая ветка газопровода предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на ударные темпы строительства морского участка газопровода. Если темпы укладки проекта сохранятся, то запуск «Турецкого потока», как и намечено, произойдет до конца текущего года, отметил президент России.

В середине марта стало известно, что в Турции полностью завершено соединение наземной и морской частей газопровода. Оператор проекта South Stream Transport B.V. заявил, что это является символом окончания всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море.